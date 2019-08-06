Финансы

Валютные войны и манипуляции: юань начал движение внизПРАЙМ вчера в 05:56

2 фото
США длительное время намекают Китаю на то, что могут обвинить его в валютных манипуляциях, напомнил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее китайский центробанк сдерживал укрепление национальной валюты, создавая дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ приходит в себя после переоценки новых санкций США - БКС

Финмаркет05:13

Рубль «попал под раздачу» из-за валютной войны Китая и США

РИА Новости01:00

Валютные войны и манипуляции: юань начал движение вниз

ПРАЙМвчера в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Спорт

Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме

Старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато обвинили в не подобающем поведении.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Экономика

«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге

Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма обвинили в мести Меган Маркл

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Зеленский провел совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Обновлено в 09:35
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено 05 августа в 13:15
Армия и оружие

США заявили о возрождении ИГ в Сирии

Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Финансы

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову

Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье

Обновлено в 03:56
Происшествия

В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог

«В благодарность за покровительство коммерсантам при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части, Фришу передали два участка в деревне Репниково», — рассказал РБК источник.
Обновлено в 08:30
Общество

Володин раскритиковал работу сотрудников администрации Саратова

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Футбол

СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Космос

Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца

Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное