Финансы
Валютные войны и манипуляции: юань начал движение внизПРАЙМ вчера в 05:56
США длительное время намекают Китаю на то, что могут обвинить его в валютных манипуляциях, напомнил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее китайский центробанк сдерживал укрепление национальной валюты, создавая дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Спорт
Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме
Старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато обвинили в не подобающем поведении.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Экономика
«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге
Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено 05 августа в 13:15
Армия и оружие
США заявили о возрождении ИГ в Сирии
Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Финансы
Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям
Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог
«В благодарность за покровительство коммерсантам при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части, Фришу передали два участка в деревне Репниково», — рассказал РБК источник.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Футбол
СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Космос
Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца
Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17