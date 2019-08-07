Финансы

Валютные войны и манипуляции: юань начал движение внизПРАЙМ вчера в 05:56

США длительное время намекают Китаю на то, что могут обвинить его в валютных манипуляциях, напомнил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее китайский центробанк сдерживал укрепление национальной валюты, создавая дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей.
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Рубль «попал под раздачу» из-за валютной войны Китая и США

РИА Новости01:00

Рубль вновь подошел к отметке 65

Инвест-Форсайтвчера в 06:59

Валютные войны и манипуляции: юань начал движение вниз

ПРАЙМвчера в 05:56
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