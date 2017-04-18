Финансы
Валютные вклады россиян за полгода выросли на 9%Urbc.Ru 03:19
Отмечается, что рублевые депозиты прирастают значительно медленнее: за шесть месяцев они увеличились на 2,5%. Но все же общий объем вкладов россиян в рублях в несколько раз больше валютных.
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с чего всё началось
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
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