В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.

с чего всё началось

Отмечается, что рублевые депозиты прирастают значительно медленнее: за шесть месяцев они увеличились на 2,5%. Но все же общий объем вкладов россиян в рублях в несколько раз больше валютных.

Валютные вклады россиян за полгода выросли на 9%

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