Финансы

Валютные вклады россиян за полгода выросли на 9%Urbc.Ru 03:19

Отмечается, что рублевые депозиты прирастают значительно медленнее: за шесть месяцев они увеличились на 2,5%. Но все же общий объем вкладов россиян в рублях в несколько раз больше валютных.
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с чего всё началось

Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
Известиявчера в 17:01

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Валютные вклады россиян существенно выросли

URA.Ruвчера в 22:20

«Известия»: объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

ТАССвчера в 18:07

СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Life.ruвчера в 20:26

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

РЕН ТВвчера в 19:32

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Известиявчера в 19:28

Россияне стали чаще копить в валюте

News.ruвчера в 18:21

Валютные вклады россиян выросли на 9%

Телеканал 360°вчера в 21:04
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР

Обновлено в 13:00
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ

В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.
Обновлено в 16:37
Общество

Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено в 16:34
Наука

Разработан новый метод диагностики аутизма

Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, как решил сажать лайнер в поле.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Общество

В 40 школах Ростовской области учителя завышали оценки ученикам

По результатам прошедших Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор обнаружил, что в 42 школах Ростовской области завышали оценки.
Обновлено в 10:24
Политика

Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Общество

Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям

Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ).
Обновлено в 14:25
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании

Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке.
Обновлено в 17:05
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Наука

В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей

Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено в 11:01
Футбол

Тите: Неймар сказал, что ждёт решения «ПСЖ»

«Спросил, как он воспринимает всю эту ситуацию, и он ответил: „Я спокоен, знаю, что переговоры ведутся, теперь жду решения “ПСЖ».
Обновлено в 16:26
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Девятнадцатилетний житель Ингушетии украл 13-летнюю девочку, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 11:06
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition

Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Происшествия

Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна

В Министерстве иностранных дел России заявили о пиратском нападении на грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа, захвачены трое российских граждан.
Обновлено в 08:14
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
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