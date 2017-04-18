Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
Известиявчера в 17:01

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Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Известиявчера в 19:28

Валютные вклады россиян выросли на 9%

Телеканал 360°вчера в 21:04

СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Life.ruвчера в 20:26

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

РЕН ТВвчера в 19:32

Валютные вклады россиян существенно выросли

URA.Ruвчера в 22:20

Россияне стали чаще копить в валюте

News.ruвчера в 18:21

«Известия»: объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

ТАССвчера в 18:07
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Политика

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В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.
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Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
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