Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Теннис
Рублёв сенсационно обыграл Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати
Обновлено в 00:22
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия у США
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе интервью радиостанции The Voice of America обвинил Россию в краже технологий у Соединённых Штатов, в том числе связанных с созданием гиперзвукового оружия.
Обновлено 14 августа в 19:33
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Общество
В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника
Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев вывел на прогулку протрезвевшую супругу
Гоген Солнцев поделился с подписчиками приятной новостью – его жена-пенсионерка, 64-летняя Екатерина Терешкович, не употребляла спиртные напитки.
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс похвасталась ценой туфель и опозорилась
Поклонники пристыдили американскую поп-исполнительницу и киноактрису Бритни Спирс за хвастовство дорогими туфлями в соцсетях.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Иран представит аналог С-300
Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300, и готов презентовать его на следующей неделе.
Обновлено в 10:47
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Honda показала обновлённый хэтчбек Honda Civic
Обновлено вчера в 14:55