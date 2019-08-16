Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
Известиявчера в 17:01

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Валютные вклады россиян существенно выросли

URA.Ruвчера в 22:20

Валютные вклады россиян выросли на 9%

Телеканал 360°вчера в 21:04

«Известия»: объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

ТАССвчера в 18:07

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

РЕН ТВвчера в 19:32

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Известиявчера в 19:28

Россияне стали чаще копить в валюте

News.ruвчера в 18:21

СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Life.ruвчера в 20:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

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Футбол

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Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
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Происшествия

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург

Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп призвал открывать в стране больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
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Переход Гренландии под управление США может привести к войне

Покупка Гренландии Соединенными Штатами Америки может стать поводом для вооруженного конфликта.
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Общество

В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»

Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
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Технологии

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
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Общество

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
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Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что сейчас у медсестер и врачей очень высокий риск развития профессиональных заболеваний.
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Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
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Армия и оружие

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В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
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Суд в Киргизии оставил Атамбаева под арестом

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