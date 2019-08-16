Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение РФ в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже РФ технологий.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который днем ранее ударил пожилого мужчину в баре, отказавшегося пить виски.
Обновлено в 07:10
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.
Обновлено в 07:55
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Общество
«Ростелеком» отчитался об устранении сбоя в работе сети
Сбой в работе сети ПАО "Ростелеком" устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Экономика
NVIDIA подает признаки восстановления
Результаты NVIDIA за второй квартал 2019-го оказались лучше ожиданий, что может сигнализировать о первых признаках восстановления в сегменте производства процессоров, однако серьезным риском для возобновления его роста остаются торговые войны.
Обновлено в 08:34
Кино
Вышел трейлер нового сезона сериала «Мистер Мерседес»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона сериала «Мистер Мерседес». Главную роль в сериале играет Брендан Глисон.
Обновлено в 06:31
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено вчера в 00:19
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Названы имена пилотов «Уральских авиалиний», спасших 226 пассажиров
Названо имя пилота «Уральских авиалиний», спасшего 226 пассажиров. Это екатеринбуржцец Дамир Юсупов.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
В Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 04:17