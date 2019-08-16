Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Гаджеты
Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Весной этого года компания Oppo представила линейку смартфонов Oppo Reno, а уже сейчас к выходу готовится новая модель, которая получила название Oppo Reno 2. Смартфон лишен видимой фронтальной камеры, которая, учитывая опыт предыдущих моделей, должна быть выдвижной.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика
Трамп запланировал обсуждение вывода войск из Афганистана
Президент США Дональд Трамп обсудит поэтапный вывод войск из Афганистана с вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем Майклом Помпео и советниками по вопросам национальной безопасности.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Таисия Повалий пыталась прервать нежеланную беременность уколами
Дошло вплоть до того, что Таисия начала делать специальные уколы, чтобы прервать беременность.
Обновлено в 04:42
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ
Футболисты "Сочи" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в стартовом матче шестого тура чемпионата России, забив свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Культура
Ведущий «Права голоса» на ТВЦ Роман Бабаян переходит на НТВ
Ведущий программы "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян продолжит работу в новом проекте на телеканале НТВ.
Обновлено в 13:06
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки
Обновлено в 13:29
Здоровье
Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено в 11:19
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы с птицами в аэропортах
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
Обновлено в 03:22
Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года
Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Гудков подал иск в Мосгорсуд из-за отказа в регистрации на выборы
Дмитрий Гудков обжалует в Мосгорсуде отказ окружной комиссии в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:56
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25