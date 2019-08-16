Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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Валютные вклады россиян существенно выросли

URA.Ruвчера в 22:20

Валютные вклады россиян выросли на 9%

Телеканал 360°вчера в 21:04

Россияне стали чаще копить в валюте

News.ruвчера в 18:21

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

РЕН ТВвчера в 19:32

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Известиявчера в 19:28

СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Life.ruвчера в 20:26

«Известия»: объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

ТАССвчера в 18:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество

Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло

Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

Астрономы обнаружили новый вид космических катастроф

Астрономы обнаружили новый вид космических катастроф.
Обновлено вчера в 18:22
Путешествия

В Турции хотят отменить систему «все включено»

Обновлено вчера в 21:18
Общество

РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

Обновлено в 00:12
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено вчера в 07:36
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты

Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
Обновлено вчера в 12:31
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено вчера в 16:57
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом

Обновлено в 01:18
Баскетбол

Казинс получил травму колена на тренировке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Футбол

«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы

В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

США сократят помощь другим странам на 4,3 млрд долларов

Администрация США в нынешнем финансовом году хочет на 4,3 млрд долларов сократить объем предоставляемой иностранным государствам помощи.
Обновлено в 01:05
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
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