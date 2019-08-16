Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия вчера в 19:28
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Финансы
Россия сократила вложения в облигации США
В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
Эксперты назвали самые трудные для перепродажи автомобили
Накануне эксперты назвали список моделей, которые сложнее всего продать после использования.К примеру, как считают автомобильные эксперты, сложнее всего на вторичном рынке продаются китайские модели, вне зависимости от производителя.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено вчера в 23:41
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Трамп заявил, что обогнал Элтона Джона по числу зрителей Нью-Гэмпшира
Обновлено вчера в 23:48
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске
Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.
Обновлено в 01:03
Технологии
Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов
Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
«Реал» взял кредит на покупку Неймара
Как сообщает Sport.es, глава "галактикос" Флорентино Перес взял кредит на покупку 27-летнего бразильского игрока.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39