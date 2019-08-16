Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия 19:28

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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Россияне стали чаще копить в валюте

News.ru18:21

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

РЕН ТВ19:32

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Известия19:28

СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Life.ru20:26

«Известия»: объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

ТАСС18:07
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