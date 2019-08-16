В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.

с чего всё началось

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

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