Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгодаИзвестия 19:28
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.
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В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.Известия17:01
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