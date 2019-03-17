Футбол

«Вальядолид» вырвал победу в матче с «Эйбаром»Спорт-Экспресс 09:11

Эйбар — Вальядолид
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хосе Анхель
50′
Фабиан Орельяна
54′
59′
Мичел Эрреро
Энес Унал
66′
Кеко
Даниэле Верде
67′
Ануар Туами
Шарлес Диас
Гонсало Эскаланте
71′
74′
Рубен Алькарас
82′
Мойяно Лухано
Антоньито
Марк Кукурелья
Марк Кардона
85′
Марко Дмитрович
90′
90′+1′
Даниэле Верде
Фабиан Орельяна
90′+2′
Хоан Хордан Морено
Пабло де Бласис
90′+2′
90′+3′
Серхио Гвардиола Наварро
Марк Кардона
90′+7′
"Эйбар" уступил "Вальядолиду" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличился Фабиан Орельяна, у гостей в концовке с пенальти сравнял счет Даниэле Верде, а затем победный мяч провел Серхи Гвардьола. "Вальядолид" набрал 29 очков и занимает 16-е место.
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