Футбол
«Вальядолид» вырвал победу в матче с «Эйбаром»Спорт-Экспресс 09:11
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хосе Анхель
|50′
Фабиан Орельяна
|54′
|59′
Мичел Эрреро
Энес Унал
|66′
Кеко
Даниэле Верде
|67′
Ануар Туами
Шарлес Диас
Гонсало Эскаланте
|71′
|74′
Рубен Алькарас
|82′
Мойяно Лухано
Антоньито
Марк Кукурелья
Марк Кардона
|85′
Марко Дмитрович
|90′
|90′+1′
Даниэле Верде
Фабиан Орельяна
|90′+2′
Хоан Хордан Морено
Пабло де Бласис
|90′+2′
|90′+3′
Серхио Гвардиола Наварро
Марк Кардона
|90′+7′
|63%
|Владение мячом
|37%
|75%
|Процент точных передач
|61%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|5
|5
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
11
Пенья
4
Рамис
23
Арбилья
15
Анхель
14
Орельяна
8
Диоп
16
Де Бласис
7
Кардона
5
Эскаланте
9
Энрик
1
Масип
18
Антоньито
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
14
Алькарас
9
Унал
23
Ануар
10
Плано
12
Гвардиола
11
Верде
Вальядолид
Расстановка 4‑3‑3
"Эйбар" уступил "Вальядолиду" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличился Фабиан Орельяна, у гостей в концовке с пенальти сравнял счет Даниэле Верде, а затем победный мяч провел Серхи Гвардьола. "Вальядолид" набрал 29 очков и занимает 16-е место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Футбол
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 13:58
Футбол
Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»
Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX
Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:24
Политика
В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении
Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Политика
Протестующие в Белграде прорвали оцепление у президентского дворца
Участники 15-й акции протеста против президента Сербии Александра Вучича смогли прорвать оцепление возле президентского дворца в Белграде.
Обновлено в 08:11
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Обновлено в 13:53
Футбол
Семак: «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 марта.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
Похороны Юлии Началовой пройдут в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле
В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.
Обновлено в 14:05
Энергетика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество
На Урале устранён сбой в работе сотового оператора
Напомним, ближе к вечеру 17 марта пользователи оператора не могли дозвониться со своих телефонов и принять входящие вызовы.
Обновлено в 12:56
Спорт
Гараничев лидирует после третьей стрельбы в масс-старте
Российский биатлонист Евгений Гараничев показывает лучший результат после третьей стрельбы во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:35
Спорт
Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 13:05
Футбол
Глушаков: «Спартаку» надо было выигрывать и не упускать очки
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Обновлено в 14:06
Общество
Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна
«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Хоккей
«Локомотив» победил СКА и сократил отставание в серии
Обновлено в 12:30
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Обновлено в 03:20
Футбол
Судья отменил гол «Зенита» из-за фола Ивановича в нападении
«Зенит» имел шанс выйти вперед во втором тайме матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).
Обновлено в 13:45
Футбол
Трансляция матча «Спартак» — «Зенит» восстановлена
Друзья, наши сервера не справились с резким наплывом желающих посмотреть матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью
Обновлено в 10:45
Политика
В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина
Обновлено в 08:16
Хоккей
Никитин: за удары в голову игрокам сборной раньше разве что не кастрировали
Года три назад была история, когда игроку сборной России попали в голову, за что нарушителю дали 4-5 матчей дисквалификации и разве что не кастрировали.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Водитель бросил гранату в патрульных и попытался убежать
Группа реагирования патрульной полиции в Криничанском районе возле города Вольногорск Днепропетровской области остановила подозрительный автомобиль и начала проверять документы водителя.
Обновлено в 09:57
Политика
Кудрин предсказал ослабление экономики США
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Дагестане таксист зарезал пассажира
Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Спорт
Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Юлии Началовой сделали операцию на ноге
Обновлено вчера в 06:28