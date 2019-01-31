Футбол

«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»Матч ТВ вчера в 16:52

«Уэска» принимала «Вальядолид» в 22-м туре чемпионата Испании.
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«Уэска» забила четыре мяча «Вальядолиду»

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»

Матч ТВвчера в 16:52

«Вальядолид» проиграл аутсайдеру Примеры с разгромным счётом

Чемпионатвчера в 16:51

Аутсайдер чемпионата Испании разгромил «Вильядолид»

Советский спортвчера в 17:26

«Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»

LiveSport.ruвчера в 17:00

Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Севилья» в гостях у «Сельты»

Sports.ruвчера в 04:31

«Уэска» – «Вальядолид»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт ру31 января в 06:25
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Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Черном море спустя 75 лет нашли потопленную немецкую подводную лодку

Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий дайвер Сельчук Колай.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию для России

Ford Focus, Kuga и Mondeo в РФ получили специальную версию «Ультра Комфорт», которая предполагает наличие опций, доступных ранее только в отдельных пакетах.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе

Возгорание возникло на пятом этаже в доме 30 на улице Корриентес. В результате случившегося пострадали 42 человека.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт

Россию лишили двух медалей Олимпиады-2012 в Лондоне

Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре

Обновлено вчера в 23:03
Авто

Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом

Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:17
Авто

Автозавод Haval готовится к серийному производству

Обновлено вчера в 07:27
Общество

Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс. Музыке»

Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Югре в ДТП погибли четыре человека

"В результате ДТП четыре человека погибли и еще два получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:28
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

По мнению сотрудника Института имени Хассо Платтнера, в большой базе могут содержатся логины и пароли малоизвестных сайтов, а это значит, что некоторые пароли и логины пользователей были опубликованы впервые.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Авто

BMW показал экономичную версию гибридного седана 7-Series

Концерн BMW показал самую экономичную версию седана 7-Series.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Террористы напали на штаб КСИР в Иране

Штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшер на юго-востоке Ирана подвергся атаке террористов.
Обновлено в 01:37
Гаджеты

Apple устранила ошибку в приложении FaceTime

Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Рэпер 6ix9ine признал себя виновным в преступлениях

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых — участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре

Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Баптистская церковь сгорела в Иркутской области

Обновлено вчера в 23:14
Кино

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты

Samsung случайно показала смартфон со складным экраном

Обновлено вчера в 09:38
Технологии

В РФ суд обязал IHerb удалить приложения из AppStore и Google Play

Как стало известно, Засвияжский районный суд Ульяновска обязал американский интернет-магазин iHerb удалить приложение сервиса из App Store и Google Play.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт

В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:32
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