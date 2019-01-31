Футбол

«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»Матч ТВ 16:52

Уэска — Вальядолид
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
Энрик Гальего
19′
Кучо Эрнандес
37′
Хорхе Пулидо
50′
Мойсес Гомес
53′
54′
Тони Вилья
Энес Унал
Пабло Инсуа
64′
64′
Кеко
Пабло Эрвиас Руис
Хави Галан
69′
Янхель Эррера
Дамиан Мусто
72′
Кучо Эрнандес
Луис Авила
77′
Луис Авила
77′
Хорхе Пулидо
82′
Дамиан Мусто
83′
83′
Кико
Ануар Туами
85′
Ануар Туами
Мойсес Гомес
85′
88′
Фернандо Калеро
Энрик Гальего
Давид Феррейро Кирога
89′
«Уэска» принимала «Вальядолид» в 22-м туре чемпионата Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аутсайдер чемпионата Испании разгромил «Вильядолид»

Советский спорт17:26

Чемпионат Испании. «Уэска» разгромила «Вальядолид»

Sports.ru04:31

«Вальядолид» проиграл аутсайдеру Примеры с разгромным счётом

Чемпионат16:51

«Уэска» забила четыре мяча «Вальядолиду»

Спорт-Экспресс17:01

«Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»

LiveSport.ru17:00

«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»

Матч ТВ16:52

«Уэска» – «Вальядолид»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Диктор программы «Время» Евгений Суслов умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:27
Происшествия

На Кубе рассказали о пролетевшем над островом огненном шаре

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков.
Обновлено в 22:07
Происшествия

«Потерянный флот Гитлера» обнаружен у берегов Турции

Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие

ВМФ России получает системы, вызывающие у противника галлюцинации

Обновлено в 20:27
Происшествия

В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека

Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса на проспекте Корриентес, популярном у туристов, пострадали 42 человек, из них трое в тяжелом состоянии, сообщает портал TN.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Происшествия

Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.
Обновлено в 20:20
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Транспорт

В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Кино

В сети появился трейлер нового «Форсажа»

На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Происшествия

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено в 12:22
Общество

Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов

Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Наука

В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость

Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено вчера в 13:04
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия

Троим членам семьи предъявили обвинения по делу о теракте в Страсбурге

Следователи предъявили обвинения троим членам одной семьи, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Страсбурге в декабре прошлого года, сообщает BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Происшествия

На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 15:05
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

В интернете появилось видео, на котором «засветился» первый смартфон Samsung со складным экраном.
Обновлено в 20:55
Наука

Названо имя самого богатого человека в истории

Обновлено в 06:09
Экономика

Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золота

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
Обновлено в 16:43
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Авто

Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал

Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Apple устранила ошибку в приложении FaceTime

Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Экс-сенатор от КЧР сдал силовикам Арашуковых и собрался на свободу

Известно, что своим задержанием Арашуковы «обязаны» именно экс-сенатору Дереву.
Обновлено в 22:33
Политика

Кипр ужесточит выдачу «золотых паспортов» инвесторам

В соответствии с законопроектом, принятым парламентом Кипра, в республике ужесточается выдача «золотых паспортов» инвесторам, сообщает газета Cyprus Times.
Обновлено в 22:17
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ

Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
ещё по теме
Главное