«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»Матч ТВ 16:52

«Вальядолид» в гостях с разгромным счетом проиграл «Уэске»

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Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Диктор программы «Время» Евгений Суслов умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.

Происшествия На Кубе рассказали о пролетевшем над островом огненном шаре Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков.

Происшествия «Потерянный флот Гитлера» обнаружен у берегов Турции Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции.

Происшествия В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса на проспекте Корриентес, популярном у туристов, пострадали 42 человек, из них трое в тяжелом состоянии, сообщает портал TN.

Происшествия Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.

Транспорт В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.

Кино В сети появился трейлер нового «Форсажа» На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Общество Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.

Происшествия Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

Наука В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия Троим членам семьи предъявили обвинения по делу о теракте в Страсбурге Следователи предъявили обвинения троим членам одной семьи, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Страсбурге в декабре прошлого года, сообщает BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Гаджеты Samsung случайно показал смартфон со складным экраном В интернете появилось видео, на котором «засветился» первый смартфон Samsung со складным экраном.

Экономика Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золота Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.

Спорт 12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.

Общество В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Гаджеты Apple устранила ошибку в приложении FaceTime Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.