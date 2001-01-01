«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca. 20-летний футболист дал своё согласие перейти в состав бело-фиолетовых на правах аренды.

«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде Лунина

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