Футбол
«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде ЛунинаЧемпионат 08:41
«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca. 20-летний футболист дал своё согласие перейти в состав бело-фиолетовых на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Интернет
Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
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Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
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Обновлено в 08:12
Космос
На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов
Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено в 18:02
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Кино
Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах
63-летняя Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах со стороны режиссёра.
Обновлено в 09:51
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В Ираке убит американский «спецназовец года»
Известно, что Коппенхафер в прошлом году был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты года» (USMC Critical Skills Operator) за руководство иракским спецназом.
Обновлено в 18:07
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Технологии
Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.
Обновлено в 17:44
Игры
EA может анонсировать новую часть Need for Speed 14 августа
Обновлено в 06:44
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
ИБ-исследователь обнаружил уязвимость в смартфонах, позволяющую злоумышленникам превратить гаджет в некое звуковое оружие - хакер может подключиться к устройству и заставить его проигрывать звуки на разных частотах, представляющие опасность для здоровья человека.
Обновлено в 12:14
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Общество
Васильева решила не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Министерство просвещения решило не вводить систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в колледжах, так как это видится нецелесообразным.
Обновлено в 13:43
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 10 августа в 02:10
Армия и оружие
Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку
Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 17:05
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36