Футбол

«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде ЛунинаЧемпионат вчера в 08:41

«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca. 20-летний футболист дал своё согласие перейти в состав бело-фиолетовых на правах аренды.
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«Вальядолид» арендует Лунина у «Реала». О сделке объявят в ближайшие дни

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Источник: «Вальядолид» договорился об аренде Лунина

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