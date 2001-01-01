Футбол
«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде ЛунинаЧемпионат вчера в 08:41
«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca. 20-летний футболист дал своё согласие перейти в состав бело-фиолетовых на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
Технологии
В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя
По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU
Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем.
Обновлено в 03:12
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Givenchy вслед за Versace извинилась перед Китаем
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Американский конгрессмен поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил солидарность с протестующими в Москве, которые выступают за честные выборы и защищают свои избирательные права.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Кино
В российских кинотеатрах повторно покажут фильм «Оно»
В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, пишет «Культуромания».
Обновлено в 00:17
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:16
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Пользователи высмеяли подружек невесты за неуместные платья
В Интернете пользователи решили высмеять неподобающие платья девушек, пришедших на свадебное торжество своей подруги, прошедшее в Великобритании.
Обновлено в 02:37
Авто
Audi Sport показала тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
У берегов острова на Шри-Ланке спасли двух россиян
Сотрудники спасательного отряда ВМС Шри-Ланки вернули на сушу двух граждан России, которых унесло течением в океан у южного берега острова.
Обновлено в 02:58