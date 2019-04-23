Футбол
«Вальядолид» нанес «Жироне» шестое поражение крядуМатч ТВ вчера в 16:25
«Вальядолид» на своем поле обыграл «Жирону» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в середине второго тайма забил Мичел Эрреро. Для «Жироны» это поражение стало шестым подряд.
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Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Общество
Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке
Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья
Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
Яндекс запустит в Казани каршеринг
Яндекс летом этого года запустит в Казани каршеринг.
Обновлено в 02:31
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и победил в серии со счётом 4-3
Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Бостон» выиграл четвёртый матч серии и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 01:18
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Трёх высокопоставленных силовиков из КЧР задержали по делу Арашукова
Следственный комитет сообщил о трёх задержанных высокопоставленных силовиках.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено вчера в 07:03
Политика
В Кузбассе появится правительство
Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности
В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие
В Мьянме рассказали о закупках российского оружия
Обновлено в 01:46