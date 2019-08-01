Вратарь Андрей Лунин перешел на правах аренды из «Реала» в «Вальядолид». Соглашение между клубами рассчитано на один год – до следующего лета. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Футбол Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.

Политика Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.

Общество Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Экономика Только 25% проектов в Москве перешли на работу по эскроу В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что в "новой" Москве работают крупные и серьезные застройщики, которые постепенно переходят на работу по новой схеме.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Политика В Совфеде оценили вероятность выхода США из ВТО По мнению Морозова, очередной критический выпад со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) лишний раз подтверждает эгоистический подход США к международным договоренностям, сообщает РИА Новости.

Футбол «Реал» собирается отправить Йовича в аренду По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.

Политика В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин Как сообщает РИА Новости, члены думского комитета подчеркнули, что в регионах используется огромное количество старых автомобилей, во многих семьях они единственное средство передвижения или даже источник заработка.

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Происшествия AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.

Экономика США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.

Баскетбол Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.