Футбол

«Вальядолид» объявил об аренде вратаря «Реала» ЛунинаБомбардир.ру вчера в 18:39

Вратарь Андрей Лунин перешел на правах аренды из «Реала» в «Вальядолид». Соглашение между клубами рассчитано на один год – до следующего лета. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
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«Вальядолид» арендовал Лунина

Bookmaker-ratings.ru05:30

«Реала» отдал Лунина в аренду «Вальядолиду»

Sports.ruвчера в 16:27

«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

Sportbox.RUвчера в 18:32

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Спорт-Экспрессвчера в 17:00

«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

Матч ТВвчера в 18:32

Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

Soccer.ruвчера в 16:22

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

Чемпионатвчера в 16:14
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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Только 25% проектов в Москве перешли на работу по эскроу

В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что в "новой" Москве работают крупные и серьезные застройщики, которые постепенно переходят на работу по новой схеме.
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По мнению Морозова, очередной критический выпад со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) лишний раз подтверждает эгоистический подход США к международным договоренностям, сообщает РИА Новости.
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Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
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Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
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Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
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Экономика

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодёжной сборной страны.
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