Футбол
«Вальядолид» объявил об аренде вратаря «Реала» ЛунинаБомбардир.ру вчера в 18:39
Вратарь Андрей Лунин перешел на правах аренды из «Реала» в «Вальядолид». Соглашение между клубами рассчитано на один год – до следующего лета. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
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Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.
Обновлено в 05:33
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Россия, Азербайджан и Иран готовятся к соединению своих энергосистем
Россия, Азербайджан и Иран подготовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта соединения энергосистем стран.
Обновлено в 05:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Экономика
Только 25% проектов в Москве перешли на работу по эскроу
В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что в "новой" Москве работают крупные и серьезные застройщики, которые постепенно переходят на работу по новой схеме.
Обновлено в 03:40
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Совфеде оценили вероятность выхода США из ВТО
По мнению Морозова, очередной критический выпад со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) лишний раз подтверждает эгоистический подход США к международным договоренностям, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
«Реал» собирается отправить Йовича в аренду
По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин
Как сообщает РИА Новости, члены думского комитета подчеркнули, что в регионах используется огромное количество старых автомобилей, во многих семьях они единственное средство передвижения или даже источник заработка.
Обновлено в 05:17
Наука
Названы защищающие курильщиков от рака продукты
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани
Обновлено в 03:51
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.
Обновлено в 05:23
Экономика
США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря
Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.
Обновлено вчера в 10:17
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Экономика
Угроза рецессии в Германии растет
Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Обновлено вчера в 12:13