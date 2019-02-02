Футбол

«Уэска» забила четыре мяча «Вальядолиду»Спорт-Экспресс вчера в 17:01

Уэска — Вальядолид
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
Энрик Гальего
19′
Кучо Эрнандес
37′
Хорхе Пулидо
50′
Мойсес Гомес
53′
54′
Тони Вилья
Энес Унал
Пабло Инсуа
64′
64′
Кеко
Пабло Эрвиас Руис
Хави Галан
69′
Янхель Эррера
Дамиан Мусто
72′
Кучо Эрнандес
Луис Авила
77′
Луис Авила
77′
Хорхе Пулидо
82′
Дамиан Мусто
83′
83′
Кико
Ануар Туами
85′
Ануар Туами
Мойсес Гомес
85′
88′
Фернандо Калеро
Энрик Гальего
Давид Феррейро Кирога
89′
"Уэска" разгромила "Вальядолид" в матче 22-го тура чемпионата Испании (4:0).
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