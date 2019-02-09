Футбол
«Вальядолид» и «Вильярреал» сыграли вничьюProstoProSport вчера в 16:58
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
|8′
|29′
Родриго Фунес Мори
|43′
Санти Касорла
Рубен Алькарас
|56′
Пабло Эрвиас Руис
|66′
Мойяно Лухано
Антоньито
|67′
|72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
|81′
Карл Токо-Экамби
Сэмюэл Чуквуэзе
Пабло Эрвиас Руис
Даниэле Верде
|81′
|88′
Даниэле Бонера
Жауме Коста
Кеко
Борха Фернандес
|90′
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|78%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|3
|15
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
1
Масип
18
Антоньито
4
Кико
2
Фернандес Морено
22
Мартинес
8
Фернандес
21
Мичел
14
Алькарас
11
Верде
12
Гвардиола
10
Плано
1
Асенхо
3
Гонсалес
11
Коста
4
Фунес Мори
15
Мигелон
9
Бакка
10
Иборра
19
Касорла
16
Педраса
7
Морено
30
Чуквуэзе
Вильярреал
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты «Вальядолида» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Вильярреалом». Встреча, прошедшая в пятницу в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 0:0. У «Вальядолида» стало 26 очков, а у «Вильярреала» осталось 20 очков.
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