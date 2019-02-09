Футбол

«Вальядолид» и «Вильярреал» сыграли вничьюProstoProSport 16:58

Вальядолид — Вильярреал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
8′
29′
Родриго Фунес Мори
43′
Санти Касорла
Рубен Алькарас
56′
Пабло Эрвиас Руис
66′
Мойяно Лухано
Антоньито
67′
72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
81′
Карл Токо-Экамби
Сэмюэл Чуквуэзе
Пабло Эрвиас Руис
Даниэле Верде
81′
88′
Даниэле Бонера
Жауме Коста
Кеко
Борха Фернандес
90′
Футболисты «Вальядолида» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Вильярреалом». Встреча, прошедшая в пятницу в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 0:0. У «Вальядолида» стало 26 очков, а у «Вильярреала» осталось 20 очков.
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