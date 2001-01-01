Футбол

«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 17:00

Голкипер "Реала" Андрей Лунин перешел в "Вальядолид" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20. 20-летний украинец в прошлом сезоне играл в аренде за "Леганес".
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«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодёжной сборной страны.
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