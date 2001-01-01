Футбол
«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Голкипер "Реала" Андрей Лунин перешел в "Вальядолид" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20. 20-летний украинец в прошлом сезоне играл в аренде за "Леганес".
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи ударил ногой пациентку и уехал.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).
Обновлено в 01:18
Футбол
Сулейманов рад, что вышел в старте «Краснодара» на матч с «Порту»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Порту» (3:2), отметил, что был рад выйти в стартовом составе «быков», сообщает официальный Youtube-канал российской команды.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 00:46
Политика
Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Наука
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено вчера в 09:14
Интернет
Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей
Facebook нанимал сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 02:52
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
Спад экономики начался до санкций Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения
«Краснодар» в официальном Twitter поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В аэропорту Гонконга запретили проведение акций протеста
Суд Гонконга запретил проведение акций протеста в городском аэропорту, за исключением двух специально выделенных мест в зоне прибытия.
Обновлено в 01:48
Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 00:00
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с супругом
В СМИ появились слухи о том, что Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров расстались.
Обновлено в 00:54
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 года
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
Обновлено в 02:26
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Главным «врагом» вина является кислород, о его наличии в красном вине говорит запах вареной свеклы, в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.
Обновлено в 02:22