Футбол
«Вальядолид» – «Жирона»: будет ли победитель?Все про Спорт ру вчера в 13:09
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
|13′
|23′
Марк Муньеса
Энес Унал
|24′
|34′
Хуанпе Рамирес
Рубен Алькарас
|63′
Фернандо Калеро
Хоакин Фернандес Морено
|64′
|64′
Рауль Гарсия
Дуглас Луис
Мичел Эрреро
|67′
|77′
Марк Муньеса
Сейду Думбия
Оскар Плано
Тони Вилья
|77′
|87′
Пере Понс
Педро Антонио Порро
Энес Унал
Хасен
|88′
Кико
|90′+1′
|90′+1′
Кристиан Стуани
|51%
|Владение мячом
|49%
|77%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|14
|17
|Фолы
|17
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
1
Масип
17
Мойяно
4
Кико
2
Хоакин Фернандес
22
Мартинес
19
Вилья
21
Мичел
14
Алькарас
7
Рубио
37
Хасен
12
Гвардиола
13
Буну
4
Рамальо
15
Рамирес
2
Эспиноса
22
Думбия
12
Луис
24
Порро
10
Гарсия
6
Гранель Ноге
9
Порту
7
Стуани
Жирона
Расстановка 5‑3‑2
«Вальядодид» пытается покинуть пределы «красной» зоны, а «Жирона» приближается к опасной черте - мы составили прогноз на поединок чемпионата Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Игры
Вышло последнее DLC «The Path Home» для Shadow of the Tomb Raider
Студии Square Enix, Eidos-Montréal и Crystal Dynamics объявили о выходе «The Path Home» – финальном DLC для приключенческой игры Shadow of the Tomb Raider.
Обновлено в 14:50
Игры
У ретроаркады Shakedown Hawaii появилась дата релиза
Релиз на Nintendo 3DS состоится позже, его дату пока не назвали. В Shakedown Hawaii нам предстоит строить бизнес-империю в открытом мире.
Обновлено в 15:48
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:06
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления
Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Экономика
Росстат насчитал у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились не на 10,9%, а на 8,3%. К таким выводам пришел Росстат, который исследовал финансовое состояние жителей страны по обновленной методике.
Обновлено в 10:14
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12