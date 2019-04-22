Футбол

«Вальядолид» – «Жирона»: будет ли победитель?Все про Спорт ру вчера в 13:09

Вальядолид — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
13′
23′
Марк Муньеса
Энес Унал
24′
34′
Хуанпе Рамирес
Рубен Алькарас
63′
Фернандо Калеро
Хоакин Фернандес Морено
64′
64′
Рауль Гарсия
Дуглас Луис
Мичел Эрреро
67′
77′
Марк Муньеса
Сейду Думбия
Оскар Плано
Тони Вилья
77′
87′
Пере Понс
Педро Антонио Порро
Энес Унал
Хасен
88′
Кико
90′+1′
90′+1′
Кристиан Стуани
«Вальядодид» пытается покинуть пределы «красной» зоны, а «Жирона» приближается к опасной черте - мы составили прогноз на поединок чемпионата Испании.
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«Вальядолид» – «Жирона»: видеотрансляция матча в 21.30

Спорт-Экспресс16:42

«Вальядолид» — «Жирона». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru12:37

«Вальядолид» – «Жирона»: будет ли победитель?

Все про Спорт рувчера в 13:09
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