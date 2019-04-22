Вальядолид — Жирона 1:0Все про Спорт ру вчера в 13:09

«Вальядодид» пытается покинуть пределы «красной» зоны, а «Жирона» приближается к опасной черте - мы составили прогноз на поединок чемпионата Испании.

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