Футбол
Вальядолид — Жирона 1:0Все про Спорт ру вчера в 13:09
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
|13′
|23′
Марк Муньеса
Энес Унал
|24′
|34′
Хуанпе Рамирес
Рубен Алькарас
|63′
Фернандо Калеро
Хоакин Фернандес Морено
|64′
|64′
Рауль Гарсия
Дуглас Луис
Мичел Эрреро
|67′
|77′
Марк Муньеса
Сейду Думбия
Оскар Плано
Тони Вилья
|77′
|87′
Пере Понс
Педро Антонио Порро
Энес Унал
Хасен
|88′
Кико
|90′+1′
|90′+1′
Кристиан Стуани
|51%
|Владение мячом
|49%
|77%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|14
|17
|Фолы
|17
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
1
Масип
17
Мойяно
4
Кико
2
Хоакин Фернандес
22
Мартинес
19
Вилья
21
Мичел
14
Алькарас
7
Рубио
37
Хасен
12
Гвардиола
13
Буну
4
Рамальо
15
Рамирес
2
Эспиноса
22
Думбия
12
Луис
24
Порро
10
Гарсия
6
Гранель Ноге
9
Порту
7
Стуани
Жирона
Расстановка 5‑3‑2
«Вальядодид» пытается покинуть пределы «красной» зоны, а «Жирона» приближается к опасной черте - мы составили прогноз на поединок чемпионата Испании.
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