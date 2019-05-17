Вальядолид — Валенсия 0:2Metaratings 12:05

«Валенсия» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 2:0 и набрала 61 очко, заняв четвертое место в таблице. «Хетафе» сыграл вничью свой матч с «Вильярреалом» (2:2), набрал 59 очков, опередив «Севилью» по личным встречам.

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