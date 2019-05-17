Футбол

Вальядолид — Валенсия 0:2Metaratings 12:05

Вальядолид — Валенсия
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
3′
Даниэль Парехо
11′
Хосе Луис Гайя
21′
Муктар Диакаби
Борха Фернандес
26′
36′
Карлос Солер
41′
Гонсалу Гедеш
52′
Родриго Морено
59′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
64′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Рубен Алькарас
Мичел Эрреро
68′
68′
Санти Мина
Ферран Торрес
Кеко
Энес Унал
74′
Борха Фернандес
Фернандо Калеро
83′
«Валенсия» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 2:0 и набрала 61 очко, заняв четвертое место в таблице. «Хетафе» сыграл вничью свой матч с «Вильярреалом» (2:2), набрал 59 очков, опередив «Севилью» по личным встречам.
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