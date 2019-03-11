Футбол
Вальядолид — Реал 1:4Sport24.ru вчера в 17:22
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Хосе Соррилья»
|11′
Альваро Одриосола
Ануар Туами
|29′
|34′
Рафаэль Варан
|45′+2′
Серхио Регилон
|51′
Карим Бензема
|59′
Карим Бензема
Начо Мартинес
|60′
Ануар Туами
Даниэле Верде
|63′
|63′
Тибо Куртуа
|68′
Каземиро
Кеко
Дуе Чоп
|73′
|74′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
|80′
Каземиро
|85′
Лука Модрич
Оскар Плано
Энес Унал
|86′
|88′
Рафаэль Варан
Хесус Вальехо
|88′
Серхио Регилон
Марсело
|90′+2′
Марсело
|38%
|Владение мячом
|62%
|79%
|Процент точных передач
|89%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|12
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Вальядолид
Расстановка 4‑3‑3
1
Масип
18
Антоньито
2
Фернандес Морено
5
Калеро
22
Мартинес
11
Верде
21
Мичел
14
Алькарас
20
Чоп
12
Гвардиола
9
Унал
25
Куртуа
19
Одриосола
6
Начо
3
Вальехо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
15
Вальверде
9
Бензема
2 ×
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑1‑2
Арбитр отменил два гола «Вальядолида» в ворота «Реала» с интервалом в шесть минут — на 12-й и 18-й минутах. Оба раза отличился Серхи Гвардиола, оба мяча судья отменил из-за офсайдов после подсказки работников ВАР. Отметим, что до двух отмененных голов «Вальядолид» успел не реализовать пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голы Варана, Модрича и дубль Бензема похоронили «Вальядолид», против которого был даже VAR
Eurosport.ruвчера в 17:53
«Реал» разгромил «Вальядолид» в гостях. Судья не засчитал 2 гола хозяев после VAR
Sports.ruвчера в 17:40
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.
Обновлено в 08:06
Спорт
Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановлено
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не ставит временных рамок для завершения процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле прокомментировали прошедший митинг за свободу интернета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинг «За свободный интернет», состоявшийся накануне.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Детский омбудсмен взяла под личный контроль дело «девочки-маугли»
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично займется выяснением обстоятельств случившегося с пятилетней девочкой в Москве.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Культура
Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров
Обновлено в 08:22
Происшествия
На московском рынке «Садовод» идет полицейский рейд
На оптовом рынке "Садовод" полицейские проводят профилактический рейд, передает ТАСС.
Обновлено в 02:58
Финансы
В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Саудовский самолет развернулся из-за забытого в аэропорту младенца
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка, сообщает 11 марта Akhbaar24.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Найден черный ящик рухнувшего в Эфиопии Boeing
Обновлено в 07:05
Финансы
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство.
Обновлено в 08:31
Экономика
Интернет впервые обогнал телевидение по годовым продажам рекламы
В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 миллиарда рублей и впервые обогнали телевидение (187 миллиарда рублей).
Обновлено в 09:04
Общество
Ивана Колпакова восстановили в должности главного редактора «Медузы»
Иван Колпаков, ранее покинувший онлайн-издание "Медуза" из-за обвинений в неподобающем поведении, вновь назначен главным редактором издания.
Обновлено в 07:56
Политика
Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией
Обновлено в 07:25
Политика
В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»
Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Москве школьник нашел в спальне мертвых родителей
Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Футбол
Черчесов объяснил вызов в сборную Беляева и Кудряшова
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Федора Кудряшова.
Обновлено в 09:18
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении войсковой группировки в Крыму
«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море», — цитирует ТАСС Шойгу.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Происшествия
ТАСС: бывшего подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии
В Чехии задержан бывший подрядчик космодрома Восточный Виталий Гинзбург, заочно арестованный в России по делу о растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:17