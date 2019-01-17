Футбол

Вальверде высказался о возможном отстранении «Барсы» от Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 20:40

Барселона — Леванте
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
29′
Усман Дембеле
30′
33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
43′
Джейсон Мурильо
45′
Лионель Месси
54′
60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
62′
67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
73′
74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Саньин Прцич
90′+2′
Робер
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ответного матча с валенсийским "Леванте" в рамках 1/8 финала Кубка Испании (3:0) высказался относительно возможной дисквалификации своей команды из турнира, передает "Советский спорт".
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