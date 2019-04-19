Футбол
Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в миреSport24.ru 11:58
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. «Манчестер Сити» Гвардиолы на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира.
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Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
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По информации от инсайдеров новинка появится в России не раньше 2020 года.
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УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
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Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
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Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
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Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
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Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Здоровье
Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
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ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
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Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
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Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
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В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
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Политика
Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
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Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
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Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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