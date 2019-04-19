Футбол

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в миреSport24.ru 11:58

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. «Манчестер Сити» Гвардиолы на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира.
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Вальверде: «Гвардиола - лучший тренер, несмотря на вылет из ЛЧ»

Soccer.ru14:10

Эрнесто Вальверде – о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Гвардьола – лучший тренер в мире»

Спорт-Экспресс13:44

Вальверде: «Гвардиола все равно лучший тренер в мире, несмотря на вылет из Лиги чемпионов»

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Вальверде назвал лучшего тренера в мире

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Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Sport24.ru11:58

Вальверде: Гвардиола — лучший тренер в мире, вылет из ЛЧ этого не изменит

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Эрнесто Вальверде: «Гвардиола – лучший тренер в мире вне зависимости от вылета из Лиги чемпионов»

Sports.ru12:59
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Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Давид де Хеа требуют от клуба значительного повышения зарплат.
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Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

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Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
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Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
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Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
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Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
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Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
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Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ

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Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад

Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
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ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

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Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
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Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
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Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты

В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
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Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

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Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

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Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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