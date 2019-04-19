Футбол

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в миреSport24.ru 11:58

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. «Манчестер Сити» Гвардиолы на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вальверде: «Гвардиола - лучший тренер, несмотря на вылет из ЛЧ»

Soccer.ru14:10

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Sport24.ru11:58

Вальверде: Гвардиола — лучший тренер в мире, вылет из ЛЧ этого не изменит

Чемпионат13:36

Вальверде назвал лучшего тренера в мире

Евро-футбол.ру12:11

Эрнесто Вальверде – о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Гвардьола – лучший тренер в мире»

Спорт-Экспресс13:44

Вальверде: «Гвардиола все равно лучший тренер в мире, несмотря на вылет из Лиги чемпионов»

Bethub.org14:52

Эрнесто Вальверде: «Гвардиола – лучший тренер в мире вне зависимости от вылета из Лиги чемпионов»

Sports.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Обновлено в 12:15
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Порошенко и Зеленский начали дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Обновлено в 12:12
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Политика

Суд на Украине присудил компенсацию российскому «МиГу»

Красиловский агрегатный завод концерна "Укроборонпром" обязан выплатить более 5 млн руб. российской самолетостроительной корпорации "МиГ" - такое решение вынес Хозяйственный суд Хмельницкой области.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Баскетбол

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии

У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов. Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.
Обновлено в 15:16
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Новый смартфон Honor 20 Pro засветился в китайском бенчмарке Master Lu

В китайском популярном бенчмарке Master Lu засветился новый смартфон Honor 20 Pro, получивший 8 гигабайт основной памяти.
Обновлено в 16:46
Здоровье

Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад

Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Обновлено в 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное