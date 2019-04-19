Футбол
Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в миреSport24.ru 11:58
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. «Манчестер Сити» Гвардиолы на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира.
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