Футбол

Вальверде провел 100-й матч во главе «Барселоны»Бомбардир.ру 03:52

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0. Эта игра стала для Эрнесто Вальверде сотой на посту главного тренера каталонской команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Барселоны» признал превосходство «Реала»

Газета.Ru01:04

Вальверде одержал побед в первых 100 играх за «Барселону» меньше, чем Энрике и Гвардиола

Sport24.ruвчера в 20:02

Вальверде перемудрил в класико. «Барса» реализовала все, но «Реал» был лучше

Sports.ru04:55

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ вышла в очередной финал, но нам есть над чем работать»

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Эрнесто Вальверде: «Цель „Барселоны“ — выигрывать все, что возможно»

Матч ТВвчера в 20:03

Вальверде провел 100-й матч во главе «Барселоны»

Бомбардир.ру03:52

Вальверде: «В первом тайме „Реал“ был лучше нас»

Soccer.ruвчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Обновлено в 04:49
Политика

Трамп заявил о сохранении всех санкций против КНДР

В ходе пресс-конференции по итогам саммита с главой КНДР в Ханое Трамп добавил, что все санкции в отношении Северной Кореи сохраняются, несмотря на то, что Пхеньян хочет их снятия.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане

Обновлено в 05:00
Экономика

Перерасчет к пенсиям получат до 1 июля более 4 миллионов человек

По словам сенатора, "более 4 миллионов пенсионеров получат перерасчет" до 1 июля текущего года.
Обновлено в 04:49
Общество

Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества

Каждый образец проверили по 88 показателям безопасности и качества. Но ни один из них не оказался достоин Знака качества.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд рассматривает иск прокуратуры к Захарченко на полмиллиарда рублей

По данным прокуратуры, будущая супруга полковника купила в поездке ювелирные изделия на 320 тысяч долларов, что составляет по курсу на день покупки более 10 миллионов рублей и равно совокупному доходу Саратовцевой с 2007 по 2014 годы.
Обновлено в 05:56
Политика

Песков рассказал, как могут отразиться на РФ новые санкции США

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обнародовали обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.
Обновлено в 05:52
Общество

Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»

Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

Обновлено вчера в 11:22
Финансы

Сбербанк снова ухудшил прогноз по росту рубля

Сбербанк продолжает ухудшать прогнозы по курсу рубля на текущий год — до 68,5 руб./$ с 65 руб./$.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии

Вооруженные силы Пакистана нарушили перемирие и обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд вынес приговор экс-главе курганского УФНС

Обновлено в 05:15
Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Политика

Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина

Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Культура

Умерла звезда сериала «Нашествие» Лиза Шеридан

Лиза Шеридан родилась в декабре 1974 года. С начале 1990-х актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.
Обновлено в 03:08
Экономика

ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard

Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Ингушетии суд вынес приговор пятерым членам ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Обновлено в 05:17
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

СК начал проверку по факту экстренной посадки самолёта в Уфе

«По предварительным данным, Boeing 737-500 авиакомпании Utair, вылетевший сегодня в 06:00 из Уфы в Москву, экстренно вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа левого двигателя», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:07
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Онлайн-банк ВТБ работает в штатном режиме

Мобильный и интернет-банк "ВТБ-Онлайн" работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в колл-центре кредитной организации.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Российские чиновники наказали спасшего троих детей мигранта

Обновлено в 02:41
Происшествия

Новое дело о заражении детей и учителей дизентерией возбудили в Москве

Еще одно уголовное дело о заражении школьников и сотрудников учебных заведений дизентерией возбудили в Москве.
Обновлено в 02:40
Политика

Сербская церковь отказалась признавать новую церковь Украины

Сербская православная церковь (СПЦ) не признает новую Православную церковь (ПЦУ) Украины.
Обновлено в 04:58
Экономика

Британский ретейлер Next уйдет с российского рынка

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 03:37
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Обновлено в 01:40
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Западные журналисты были в шоке от ответа Трампа на вопрос Sputnik

Сотрудники британских и американских СМИ эмоционально восприняли то обстоятельство, что лидер Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме ответил на вопрос журналистов агентства Sputnik о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов специалистами США.
Обновлено в 05:27
ещё по теме
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное