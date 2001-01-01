Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о потенциальном переходе Неймара из «ПСЖ». По словам 55-летнего испанского специалиста, тренерский штаб не зацикливается на Неймаре.

Политика Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.

Общество Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Политика С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.

Происшествия Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции Взрыв произошел в ночь на 10 августа у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, пострадавших нет.

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

Происшествия Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается, сообщил в субботу журналистам начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.

Происшествия Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Технологии FCC ещё раз заверила общественность в безопасности использования 5G В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.

Наука Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.

Происшествия В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

Общество Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая и отозвал из оборота уже поставленную продукцию в связи с выявлением ГМО в ходе проверок, сообщила пресс-служба ведомства.

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.

Шоу-бизнес Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.