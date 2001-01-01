Футбол
Вальверде прокомментировал возможный трансфер Неймара в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 05:22
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о потенциальном переходе Неймара из «ПСЖ». По словам 55-летнего испанского специалиста, тренерский штаб не зацикливается на Неймаре.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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