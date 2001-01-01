Футбол
Вальверде прокомментировал возможный трансфер Неймара в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 05:22
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о потенциальном переходе Неймара из «ПСЖ». По словам 55-летнего испанского специалиста, тренерский штаб не зацикливается на Неймаре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Политика
В Екатеринбурге начался пикет за отставку Собянина
В Екатеринбурге в сквере на улице Большакова начался пикет в рамках всероссийского проекта поддержки оппозиции, требующей допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Обновлено в 05:35
Политика
Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay
Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:29
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Общество
В России планируют запретить приходить в кино со своей едой
В России могут запретить проходить в кинотеатры со своей едой и напитками.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Здоровье
Какие заболевания врач может диагностировать по походке?
Шаркающая походка может свидетельствовать о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе, мелкие шашки — о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин: Раньше звездами были Магомаев, Бернес, а сейчас «звезды» все вокруг
Певец уже давно отдалился от шоубизнеса. В интервью нашему изданию он ужаснулся тому, что сейчас происходит на эстраде.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
В ДНР показали последствия обстрела Коминтерново со стороны ВСУ
По словам Пушилина, ДНР готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, которое было согласована Контактной группой в Минске.
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39