Футбол
Вальверде прокомментировал возможный трансфер Неймара в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 05:22
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о потенциальном переходе Неймара из «ПСЖ». По словам 55-летнего испанского специалиста, тренерский штаб не зацикливается на Неймаре.
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В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
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Теннис
Серена Уильямс победила Осаку и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Японии Наоми Осака на турнире серии Premier 5, проходящем в Торонто.
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Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
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Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Культура
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Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»
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На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
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Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
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