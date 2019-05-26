Футбол

Вальверде прокомментировал проигрыш «Барселоны» в финале Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 19:38

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результат финальной встречи Кубка Испании с "Валенсией" (1:2), передает "Советский спорт". По его словам, решающую роль сыграли хорошо отработанные контратаки соперника.
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