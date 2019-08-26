Футбол
Вальверде прокомментировал дебют 16-летнего ФатиГазета.Ru 00:39
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эренсто Вальверде высказался по поводу дебюта 16-летнего нападающего клуба Ансу Фати. Футболист вышел на поле вместе с каталонцами в рамках второго тура испанской Примеры с "Бетисом". Сине-гранатовые обыграли соперников со счетом 5:2.
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Фати стал вторым самым молодым футболистом «Барселоны», сыгравшим в Примере
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