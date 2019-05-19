Футбол
Вальверде подтвердил переговоры с ГризманномЕвро-футбол.ру вчера в 16:20
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопросы о переходе нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
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Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины
В штабе Зеленского заверили, что он назовет кандидатов на посты министров по своей квоте после вступления в должность 20 мая.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении
Обновлено в 05:37
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Авто
Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения
В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Футбол
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Авто
Эксперты: электромобили выделяют больше углекислого газа, чем авто с дизельным двигателем
Сравнительное исследование транспортных средств среднего класса Tesla Model 3 и Mercedes C 220 d показало, что первая модель выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем второй автомобиль - с дизельным двигателем.
Обновлено в 03:39
Общество
Экономист назвал «маргиналами» оставшуюся в Омске молодежь
Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм – сказал Евсеенко в интервью сайту «ВОмске».
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Культура
В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину
Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти
Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Политика
Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Ханты-Мансийске мужчина погиб, упав с автомобильного моста
В Ханты-Мансийске следователи устанавливают обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, который упал с конструкции автомобильного моста.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич ради мужа перекрасила волосы
Обновлено в 04:43
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Авто
Самые редкие советские машины для киносъёмок
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Волочкова после возвращения с Мальдив прикинулась мужчиной с усами
Во время недавнего отдыха на Мальдивах, Волочкова получила серьезную травму ноги.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Стало известно о потерях Израиля во время нападения на Сирию
Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 09:33