Футбол

Вальверде подтвердил переговоры по ГризманнуSoccer.ru 03:07

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Действительно, сейчас идут переговоры, но сезон еще не закончен.
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В «Барселоне» подтвердили переговоры с Гризманном

Газета.Ru02:36

«Барселона» подтвердила, что ведет переговоры с «Атлетико» по Гризманну

Советский спорт02:27

Эрнесто Вальверде: «Я всегда говорил, что Гризманн отличный игрок»

Sports.ru04:32

Эрнесто Вальверде: «Гризманн — отличный футболист, способный усилить любую команду»

Матч ТВ02:04

Вальверде подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры с «Атлетико» по Гризманну

Чемпионат01:52

В «Барселоне» подтвердили переговоры по трансферу Гризманна

Sport24.ru02:12

Вальверде назвал Гризманна отличным игроком

Спорт-Экспресс01:21
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Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Транспорт

Движение грузовиков по трассам в России в дневное время ограничат

В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено в 02:21
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Музыка

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который по окончании сезона уйдёт в отставку, поделился мнением о перспективах команды.
Обновлено в 03:55
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Игры

Dota 2 за деньги защитит игроков от оскорблений

В Боевом Пропуске (Battle Pass) 2019 года в Dota 2 появилась новая экспериментальная опция Avoid Player.
Обновлено в 04:11
Культура

В Брянске выступил Константин Райкин

По сообщению «Брянского рабочего», народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин порадовал своим выступлением брянских зрителей в рамках Международного славянского фестиваля «Театр+», который проходит в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 03:11
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Крымские татары просят Зеленского не освобождать их от оккупации

Обновлено в 04:17
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Космос

Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Авто

Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения

В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено вчера в 08:27
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Общество

«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Авто

Самые редкие советские машины для киносъёмок

Обновлено в 04:11
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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