Футбол

Вальверде подтвердил наличие переговоров с ГризманномБомбардир.ру 02:19

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.
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Вальверде подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры с «Атлетико» по Гризманну

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Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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