Футбол
Вальверде подтвердил наличие переговоров с ГризманномБомбардир.ру 02:19
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Общество
Феодосию затопило селевыми потоками
Обновлено в 04:56
Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта".
Обновлено в 06:06
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Владимир Машков признался, что скучает по внучкам
Обновлено в 06:35
Музыка
Рудковская рассказала, что не хватало Лазареву
Обновлено в 07:15
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»
Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Машина с дипномерами сгорела в Москве
Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Музыка
Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»
Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Сети опубликованы впечатляющие кадры работы пилотов ВКС России
В Сети набирает просмотры эффектные кадры работы российской военной авиации.
Обновлено в 07:45
Общество
Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий по зарубежным городам
Лучший способ изучать новые города и посещать достопримечательности - прогулка пешком, почти половина туристов делают именно так, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 07:08
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Общество
Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке
На снимках герцогиня Кембриджская позирует сидя на качелях-тарзанке.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео
Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Политика
Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского
Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46