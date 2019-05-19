Футбол
Вальверде подтвердил интерес «Барселоны» к ГризманнуСпорт день за днем 02:49
Наконец главный тренер катанлонцев Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферу пока еще форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
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Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве
Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Общество
Гороскоп на 19 мая: придется много общаться
Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Вредно ли часто менять препараты от гипертонии?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Вред приносит применение препарата, который не даёт клинического эффекта.
Обновлено в 02:05
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
Обновлено вчера в 04:27
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Никита Пресняков посвятил супруге Алене Красновой ироничное видео
Никита Пресняков посвятил своей супруге видео с ироничным содержанием.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на детском «Голосе»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — сообщает канал.
Обновлено 16 мая в 07:35
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17