Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде надеется, что полузащитник Иван Ракитич останется в каталонской команде.

Вальверде ответил на вопрос о будущем Ракитича в «Барселоне»

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.

Космос В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Футбол «Реал» поманил Неймара рекордной зарплатой Издание Sport.es утверждает, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару пятилетний контракт на 200 миллионов евро.

Здоровье Новый вид городского комара разносит опасное заболевание Как утверждает эксперт по инфекционным болезням Фредерик Симар, отдельные виды комаров действительно процветают на фоне вымирания других насекомых.

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Общество В штаб Любови Соболь ворвались силовики. Ее задержали В центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, где находится Любовь Соболь, пришли силовики.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Космос Международный астрономический союз утвердил 14 новых названий объектов на Плутоне В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил первые четырнадцать названий различных деталей на Плутоне, а в 2018 году был одобрен набор из двенадцати имен для Харона.

Авто Porsche назвала количество возможных цветов салона 911 Аналогичным образом существует 26 различных вариантов цветов и материалов для интерьера, и это ещё без какой-либо индивидуализации.

Общество Россия запретила ввоз плодовых культур из Китая С сегодняшнего дня запрещён ввоз китайских слив, абрикосов, персиков, вишни, яблок, груш и других плодов.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Общество Названы самые распространенные фамилии россиян На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Армия и оружие Экипаж малого ракетного корабля «Советск» провёл артиллерийские стрельбы Экипаж малого ракетного корабля «Советск», находящийся на государственных испытаниях в Балтийском море, провёл артиллерийские стрельбы.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.