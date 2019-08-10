Футбол

Вальверде ответил на вопрос о будущем Ракитича в «Барселоне»Матч ТВ 01:18

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде надеется, что полузащитник Иван Ракитич останется в каталонской команде.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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