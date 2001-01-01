Футбол
Вальверде о Неймаре: «Думаю только о тех игроках, которые у меня есть»ProstoProSport 03:03
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что не думает о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел.
Обновлено в 03:07
Футбол
Кокорин и Мамаев проведут матч с белгородским «Салютом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, готовятся вновь выйти на футбольное поле.
Обновлено в 02:22
Хоккей
КХЛ перенесла время начала матча Кубка открытия между ЦСКА и «Авангардом»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сдвинула на более раннее время начало матча за Кубок открытия между московским ЦСКА и омским "Авангардом", сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе вина для сердца
Говоря о популярном мнении, согласно которому бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, медик отметил, что оно не имеет научного подтверждения.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Леонарду Жардим: «Матч с „Лионом“ продолжался 30 минут»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 03:09
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика
Катерина Насика назначена новым послом Греции в России
Новым послом Греции в России станет Катерина Насика.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки
Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Футбол
Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»
В 2017 году "ПСЖ" отдал рекордные €222 млн за Неймара.
Обновлено в 03:55
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03
Политика
США разморозили фонды для оказания помощи другим странам
Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей Донбасса
Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Было 10-15 случаев, когда Игнатьев мог бросить футбол». Интервью с главным тренером академии «Краснодара»
Главный тренер академии "Краснодара" серб Александр Марьянович говорит о: причинах отказа от возрастных тренеров отличии "Краснодара" от "Барсы" попытках Ивана Игнатьева бросить футбол любопытстве Мурада Мусаева футболисте академии, занявшемся наукой работе с Иваном Саввиди — Шестнадцатого января будет десять лет, как я официально работаю в "Краснодаре".
Обновлено в 02:49
Общество
В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности
В центральной Греции и еще нескольких регионах страны объявлен пятый — высший — уровень пожарной опасности.
Обновлено в 02:48
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24