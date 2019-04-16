«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»REGNUM 05:18

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»

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