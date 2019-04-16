Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»Чемпионат вчера в 11:13

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

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