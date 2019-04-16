Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»Чемпионат 11:13

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Происшествия В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

Шоу-бизнес Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.

Политика Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.

Наука Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.

Политика Луценко поплатился за ложные обвинения Януковича уголовным делом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попал под следствие Государственного бюро расследований по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного в лице Виктора Януковича.

Экономика Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Общество Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.

Шоу-бизнес Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.

Происшествия Задержанный за стрельбу правозащитник отпущен под подписку о невыезде В понедельник, 15 апреля, задержанный за стрельбу правозащитник Павел Пятницкий был отпущен под подписку о невыезде.

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

Политика Главный военный прокурор Украины сбежал за границу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

Политика Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».

Авто Volkswagen представил большой электрический кроссовер Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.

Общество Еще 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание С понедельника, 15 апреля, аналоговое телевещание прекратится еще в 20 российских регионах, в том числе и в Москве.

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».