Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»Чемпионат вчера в 11:13

Барселона — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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