Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»Чемпионат 16:22

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»

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