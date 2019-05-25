Футбол
Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»Чемпионат 16:22
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Обновлено в 12:53
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Хоккей
Эркка Вестерлунд: «Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов»
Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.
Обновлено в 19:49
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес
Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте
Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды.
Обновлено в 14:25
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 08:41
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
Оптовые цены на красную икру снизились более чем на 30%. Цена на красную игру в российских магазинах снизилась в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Мексике в автомобиле обнаружили пять сгоревших тел
Полиция и военные обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и ещё два — в салоне.
Обновлено в 20:28
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
В США испытали боеголовки для аналогов «Искандера»
Компания Raytheon заявила об успешных испытаниях усовершенствованной боеголовки для новой баллистической ракеты DeepStrike.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 20:11
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Политика
Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану.
Обновлено в 18:55
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46