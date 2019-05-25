Футбол
Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»Чемпионат 16:22
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
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