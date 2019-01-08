Футбол

Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»
Матч ТВ
05:25

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не видит перспектив Мунира Эль-Хаддади в качестве нападающего каталонского клуба.
Матч ТВ05:25

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Вальверде больше не рассчитывает на Мунира в качестве игрока «Барселоны»

Sport24.ru06:23

Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»

Sportbox.RU05:25

Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»

Матч ТВ05:25

СМИ: «Барселона» не рассчитывает на Мунира Эль-Хаддади

Спорт-Экспресс05:24

Вальверде сообщил Муниру, что не рассчитывает на него в «Барселоне»

Чемпионат04:47

Вальверде сообщил Муниру, что больше не будет ставить его в состав

Sports.ru06:41

Вальверде сказал Муниру, что больше не выпустит его на поле

Soccer.ruвчера в 14:36
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Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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