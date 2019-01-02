Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января 1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Происшествия Происшествия В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Политика Политика Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство, передает издание The Washington Post.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

Наука Наука В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким» Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Происшествия Происшествия Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве

Политика Политика Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.

Происшествия Происшествия Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Происшествия Происшествия В столичном Парке Горького обрушился мост В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Политика Политика AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.

Политика Политика NASA продолжает планировать визит Рогозина в США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.

Происшествия Происшествия На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Происшествия Происшествия Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.

Политика Политика На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.

Наука Наука Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске пройдет литургия по погибшим при обрушении дома В Магнитогорске местные власти организовали проведение литургии по погибшим при обрушении жилого дома местным жителям.

Единоборства Единоборства Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором

Происшествия Происшествия Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.

Космос Космос Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Происшествия Происшествия В Брянской области три ребенка погибли при пожаре Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.

Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.