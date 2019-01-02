Футбол

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона
Спорт-Экспресс
вчера в 15:30

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.
Спорт-Экспрессвчера в 15:30

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«Барселона» может лишиться тренера Валверде

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Вальверде не исключил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона

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Эрнесто Вальверде: «Не знаю, что буду делать в следующем сезоне, не загадываю далеко вперед»

Sports.ruвчера в 16:59

Вальверде не исключил, что покинет «Барселону»

Матч ТВвчера в 16:31

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

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Евро-футбол.рувчера в 16:13

Вальверде этим летом может покинуть «Барселону»

Sport24.ruвчера в 22:00
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Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
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В МЧС России сообщили, что число жертв при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске достигло 16, передает ТАСС.
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Живого попугая вытащили из-под завалов в Магнитогорске

Живого попугая вытащили в среду, 2 января, из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.
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NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

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Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
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Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
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Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
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Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
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Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 16 человек

По последним данным, число погибших увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:27
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Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
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АвтоВАЗ поднял цены на автомобили

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В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
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Специалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ, о чем ранее писали СМИ.
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Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

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Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
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Эрнесто Вальверде
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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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